因工作需要得經常操作大型機具的55歲許姓男子，兩側肩關節受到長年累月的操勞，近年來經常出現疼痛、外展角度受限等問題，甚至連要打方向盤都有困難，就醫檢查確診為五十肩作祟，所幸經接受肩關節囊擴張術、搭配中醫針灸治療，現在雙手都能繞到背後，不必再忍痛工作。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健部醫師徐瑋璟指出，「五十肩」又稱「沾黏性肩關節囊炎」，主因肩關節囊與周圍軟組織發炎、纖維化，使得肩關節活動幅度受限、出現疼痛情況，通常患者在做梳頭、穿衣等動作時會有不適感，長期則可能導致肩膀肌肉逐漸萎縮。

徐瑋璟說，五十肩患者就醫後，通常先建議使用消炎止痛藥或雷射、熱敷、電療等物理治療方式緩解，再以徒手方式拉開沾黏處，也可以透過震波治療的方式緩解疼痛、提升活動角度，若這些方法的治療效果都不好，則建議採用「肩關節囊擴張術」。

徐瑋璟解釋，「肩關節囊擴張術」是將低濃度葡萄糖水、玻尿酸或生理食鹽水等，以高解析度超音波導引的方式注射到患部，藉以撐開關節、改善活動度及疼痛感，每套療程約3至6次、建議2周注射1次可獲得改善。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌則表示，肩關節囊擴張術搭配中醫針灸，可透過針灸活血化瘀的效果協助患部分開沾黏組織，達到緩解疼痛、改善關節活動度的效果，對五十肩的治療有相當療效。建議患者平時應多做手指爬牆、背後抬手等自主關節運動，可減少反覆發作。