情侶之間難免吵架，而近日社群平台微博上流傳一部影片，一名住在大陸貴州省貴陽市的女子錄下情侶在大街上吵架的畫面，男方一氣之下賞了女方一巴掌，結果隔日，男方卻跪在地上瘋狂自掌摑想求和，荒誕的吵架影片在網路上引起討論。

據《微兔視頻》報導指出，一名秦姓女子7日凌晨3時許在睡覺時，突然被外頭情侶爭執的聲音吵醒，向外一看，卻看見一名穿著黑衣的男子與一名白衣女子吵得不可開交，男方先賞了女方一記響亮的巴掌，隨後又不停拍打女方的背部，嘴中念念有詞。

秦女透露，這對情侶在凌晨時分在大街上大聲吵架，起因是女方提分手，要男方以後再也別找她，辱罵髒話後還要男方「滾」，而男方被激怒後才做出上述行為。

秦女說，獵奇的是，她的朋友睡醒後出門時，卻再次目睹凌晨吵架的該對情侶，這次變成男子跪在地板上不停賞自己耳光，看似像是在對女方求饒，但女方無動於衷，最後男子起身出拳揍了路旁的廣告牌，情侶倆一同坐上計程車離去。

影片曝光後，在微博上引起討論，不少網友回應，「這是未來家暴男，沒准還能碎屍」、「肯定是家暴啊，這女的好傻」、「家暴男的特徵，趕緊跑」、「吵吵鬧鬧在所難免，但已經動了手的建議趕緊跑，這是畸形關係。」

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