台灣因新冠肺炎本土疫情爆發，而全台進入三級警戒整整兩個月，本慶幸著在嚴格的防疫規範下，疫情得到壓制，台灣終於得以解禁喘息，沒想到才剛稍微恢復自由生活，近日又因Delta病毒入侵而草木皆兵，人人都期盼疫苗能打好打滿，女星米可白也終於等到，她分享了自己接種AZ的狀況，直呼：「真是要了我的命」。

最近台灣民眾不僅要躲避新冠肺炎侵擾，生活中還有另一個大敵，就是超熱的夏天，老家在彰化經營餅舖的她，不時會回家幫忙生意，一來多個人手，二來憑藉高人氣，成了店內的「看板娘」，日前她因為天氣熱，穿了寬鬆無袖上衣內搭小可愛，站在店裡招呼客人，相當運動健美風的裝備，卻被尺度保守的媽媽嫌穿太露，要求她要不裡面穿衣服，不然就是搭個外套，讓米可白在大熱天底下聽了哭笑不得。

而如此怕熱的她，在打完疫苗之後，完全呈現不同的光景，昨天(9/8)米可白在臉書po文，表示自己去接種了疫苗，打的是AZ，35歲的她副作用來得非常強烈，昨天打完今天就一直反覆發燒，還全身痠痛，更慘的是「外頭熱的要命，我卻穿著長袖長褲還穿毛襪，忽冷忽熱真是要了我的命」。

米可白打了AZ後如此不舒服，但內心卻是感到溫暖，因為毛孩「黑寶」就像個小跟班一樣，一直黏著她，「可能知道我不舒服，他也不去陽台曬太陽只是默默黏在我的腳邊靜靜看著我」，讓很多也愛狗的網友留言，直呼「狗狗愛人的程度勝過愛自己」、「黑寶是暖男」、「毛孩就是如此的貼心」，米可白也直呼感動。