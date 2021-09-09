長榮空姐接觸染疫機師 2採PCR結果出爐 17:122021/09/09 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮航空機師確診後，中央流行疫情指揮中心針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫，民眾收到簡訊後前往篩檢站快篩。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內3名長榮機師突破性感染確診，傳染鏈燒到台中，接觸的空姐與同住2家人，2採PCR採檢結果於9日下午出爐，台中市衛生表示，案16120接觸者的家人採檢結果，PCR檢驗2家人皆陰性，10日即可解除隔離。 台中市衛生局指出，該名空姐和她的家人一採都為陰性，確診者的接觸者依規定必須要隔離14天、且採檢陰性才能解隔離，而接觸者的同住家人（空姐父母）則是在入住集中檢疫所第5天也就是9月9日還會採檢1次，如今採檢第2次為陰性，就可以解隔離。 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 居隔個案PCR採陰 新北13校共5220人明天起復課 #新冠肺炎 #台灣 #陰性 #空姐 #接觸者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋某大樓再增3人染疫 非住戶裝修工人也確診 09:562021/09/09 生活 新北本土＋2在三重Ct值大於30 侯友宜：與幼兒園染疫無關 14:382021/09/09 生活 埃及3兄弟確診 不會回頭匡列8／4同班機旅客 15:062021/09/09 生活 農曆8月運勢出爐 這生肖已婚慎防婚外情 2生肖快買大樂透 00:012021/09/09 運勢 又是陰轉陽！埃及返台爸2兄弟確診 同班機境外移入 13:192021/09/09 生活 新北幼兒園群聚增3案 另有2本土案例與幼兒園案無關 15:402021/09/09 生活 《集中市場》多空激戰 外資連2賣 15:252021/09/09 財經 老人走失創新高 中市議員促GPS定位申請 社會局：可申請愛心手鍊 15:212021/09/09 生活 Delta恐已傳至第四輪 醫曝2大觀察指標：必要時就升三級 08:192021/09/09 生活 長榮機師接觸者二採陰 疫情在可控範圍 04:102021/09/09 焦點要聞 板橋某社區大樓清空全面篩檢 新北市動保處安置2犬2貓 11:072021/09/09 生活 生活熱門新聞 璨樹恐成5年來首見登陸強颱 周六補班放颱風假？關鍵曝光 - 生活 強颱大轉彎！璨樹換路徑 最快明晨2點半發海警 - 生活 「催狂颱」要來了！今年最強風雨 專家曝侵台時間 - 生活 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 北市公布染疫台大護理師足跡 涉及捷運、台鐵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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