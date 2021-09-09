國內3名長榮機師突破性感染確診，傳染鏈燒到台中，接觸的空姐與同住2家人，2採PCR採檢結果於9日下午出爐，台中市衛生表示，案16120接觸者的家人採檢結果，PCR檢驗2家人皆陰性，10日即可解除隔離。

台中市衛生局指出，該名空姐和她的家人一採都為陰性，確診者的接觸者依規定必須要隔離14天、且採檢陰性才能解隔離，而接觸者的同住家人（空姐父母）則是在入住集中檢疫所第5天也就是9月9日還會採檢1次，如今採檢第2次為陰性，就可以解隔離。