「2021台北勞工技藝博覽會」將於17日至23日中秋連假於南港瓶蓋工廠台北製造所正式登場，北市勞動局長陳信瑜歡迎市民朋友來共樂。（張穎齊攝）

曾獲台灣十大傑出街頭表演藝人、溜溜球雙金氏世界紀錄保持人楊元慶，於職人靜態展覽中展示各種不同類型的溜溜球。（張穎齊攝）

「2021台北勞工技藝博覽會」將於17日至23日中秋連假於南港瓶蓋工廠台北製造所正式登場。北市勞動局長陳信瑜指出，這次特別設計5大內容，包含13組職人靜態展、20場小型勞動實作體驗、14場職人技藝示範、12場職人電影欣賞、4場「職人x新銳」的跨世代講座等多元豐富內容，可探索自我的職涯認知，有效促進就業。

陳信瑜9日在記者會現場表示，為落實防疫，本屆博覽會首度採網路同步直播方式，以擴大民眾參與，並透過直接接觸多種職業達人的機會，幫助自我職涯的認識，現場將播映2020勞動金像獎首獎影片「逃跑的人」、長片組第2名「派遣工的正義–我不是你的免洗筷」等其他得獎作品，讓民眾透過影像記錄，提升勞動意識。

曾獲台灣十大傑出街頭表演藝人、溜溜球雙金氏世界紀錄保持人楊元慶，在職人靜態展覽中，展示各種不同類型的溜溜球及金氏世界紀錄獎牌，也將為職人技藝示範帶來精彩溜溜球表演。楊元慶表示，成功的街頭表演並非自身天賦異稟，而是透過各種嘗試與探索，找到自己想要的事物並專注不斷磨練。

提倡永續的再生林木工家具職人蔡秉學，除在靜態展中，展示自己別具巧思且充滿自我挑戰的設計家具外，更將於實作體驗課程中，帶領有報名參加的民眾們，透過實際操作木作的製作過程，深入感受每件家具獨一無二的特性。

陳信瑜表示，今年的勞工技藝博覽會，不僅讓百工技藝與職人精神，得以圓滿傳承，同時也向國際傳達出，台灣傳統職人百折不撓的精神，展現面對疫情衝擊的韌性及決心，期望藉由此次博覽會活動，為民眾們提供新思維，成功打贏充滿挑戰的職涯生存戰。