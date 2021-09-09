新竹市長林智堅提出大新竹合併構想，引發各方反應，也有人提出竹竹苗合併升格第七都的想法。苗栗縣立委、國民黨立委徐志榮質疑「司馬昭之心」，強調苗栗不應該成為個人成就政治權力的墊腳石，更不該變成政黨延續政治勢力的籌碼。

徐志榮表示，竹竹苗合併議題，他思考的是如何做才是對苗栗最好？才對地區繁榮、國家發展有幫助？竹竹苗合併不應該有太多政治思考，尤其更不應該「因人設事」。

徐志榮指出，過去看到太多民進黨上台後設官分爵的醜態，為了安插人事，不顧體制，玩弄國家名器。縣市合併與否應考量相關縣市民的權益、地區發展，而不是為了選舉或是個人的政治前途。

徐志榮強調，苗栗不應該成為個人成就政治權力的墊腳石，更不該變成政黨延續政治勢力的籌碼！ 把人民的權益放在第一，才是政治人物該做的事。選舉只是人民用來檢驗政治人物的過程，而不是政治人物成就自己的目的。