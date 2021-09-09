民進黨彰化縣黨部主席邱建富要求彰化縣政府應擬訂改制計畫，經縣議會同意後，報請行政院核定。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

魏明谷認為全國制度應該一致，不應該有直轄市和縣轄市之分。（魏明谷提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美要求資源均衡分配。（吳敏菁攝）

大新竹合併升格議題發酵，民進黨彰化縣黨部主席邱建富也提出彰化縣人口超過125萬，要求彰化縣政府應擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第七都。前縣長魏明谷則指出，距離選舉只剩1年多，要報請議會同意通過，淪為「緣木求魚」，直指制度應一致，不該有縣轄市和直轄市之分。

大新竹合併升格，藍、綠互批為了選舉而炒，彰化縣是人口第一縣，縣民也特別不是滋味，彰化縣長王惠美就指出，台灣小小，已經是一日生活圈，大家都是「都」，但是65％資源卻集中在六都，剩下來這麼多縣分配，太不公平了，首先應該導正是資源均衡分配，不是一味靠升格。

邱建富爭取民進黨內贏得初選，準備挑戰下屆縣長，9日不僅呼籲升格「大彰化市」，還指出彰化位處台灣西部中心點，觀光資源豐富多元，文化歷史悠久，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的好所在，南北等距，腹地廣大，有助南北平衡，帶動中部的發展。

前縣長魏明谷也準備再戰縣長，指出彰化縣人口超過125萬，但沒有到200萬人口可以直接升格的標準，要行政院同意，先得議會先通過，距離選舉只有1年多了，升格廢了新鎮市長和民代選舉，議員們有壓力，沒有經過溝通，是達不到門檻的。

魏明谷表示，他也期待彰化縣能夠升格，但不急於現在出手，他更質疑的是，台灣小小，為什麼「一國兩制」，全國3/4人口集中在六都，採二級政府，1/4人口則採三級政府，如果認為要草根民主，那麼區長也應該民選，如果認為二級政府比較有效率，那麼鄉鎮市長應該官派，兩種方式各有利弊，但重點應該是要國一致。並強調，每個縣市距離首都都在一日內，制度劃分要檢討，各縣市都一體是「市」，不該再有縣轄市、直轄市之分。