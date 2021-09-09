信義房屋後驛店店長葉聖音講起話來侃侃而談，用心服務客戶還致力於社區服務，完全看不出來年少時的她，竟然有「社交恐懼症」，深為人際關係所苦。11年前葉聖音大學剛畢業時，希望改善不擅與人相處問題，選擇加入信義房屋當房仲，跌破許多人眼鏡，而一開始，她也確實不敢拜訪客戶，甚至會躲在社區外頭哭，但靠著「吃苦當吃補、我要熬下去」的精神，不但克服障礙，後來還選上店主管，帶著團隊拚出好業績。

葉聖音老家在素有「螺絲王國」之稱的高雄岡山，由於家境不好，為分擔家計，國小開始就經常到工廠包螺絲，或是做家庭手工，並且靠著努力，考上台中的國立大學節省學費，而當同學打點好住宿事宜，忙著搜尋要參加什麼社團、系上活動，她則是得趕緊安排打工。因不忍父母辛苦，為減輕家裡負擔，葉聖音自小就成熟獨立，不過，卻因為有社交障礙，在人際關係上經常遭遇挫折。

為了徹底解決這個問題，葉聖音就讀設計相關科系，但畢業後竟毅然決然加入信義房屋當房仲！這個決定一開始大家相當不看好，但她還是決定要挑戰突破自己。不過，剛入行時，因為真的不擅交際，負責的商圈又多為社區大樓，「我是鄉下小孩，一想到要進高級社區陌生拜訪，根本抬不起腳走進去！」就這樣，她時常躲在社區外頭哭，有次甚至哭了半小時，不得不打電話向店內學長姐求助，學長姐趕到現場陪她進社區遞名片說明來由，才解決窘境。

不僅如此，因為天生有娃娃音，入行時年紀又輕，葉聖音接待一些客戶時，還會被冷眼對待，直接挑明「想找更資深的房仲」。在在遭遇重大挫折，眼見同梯新人第一個月就接到委託，自己卻遲未開張，有沒有想過放棄？葉聖音卻笑說，不擅言語表達本來就是自己的死穴，就算不當房仲，每天仍要面對這個難題，這樣一想，再辛苦都能熬下去；於是，她透過對鏡子練習說話，讓自己的聲音更沉穩、講話更有條理，再透過真誠服務客戶，最後終於克服，入行第三個月也順利成交第一件案子，第六個月更拿下高雄區個人成交件數TOP1。

葉聖音認為，努力會被看見，用心才能久遠，她真誠服務客戶，也讓客戶願意給予機會。例如她服務一位客戶，因為弟弟長期臥床，想尋找一間客房放得下病床及照護用品的房子，當時看到一間很適合的物件，初入行的她卻忘記帶捲尺，「我身高170公分，直接躺下去地上當『人體比例尺』，給客戶參考房間大小」，客戶從沒遇過房仲這樣做，差點嚇呆了，但也頗受感動，最後透過她成交。

由於凡事親力親為，也經常把設計科系背景發揮在工作中，親自設計卡片寄給客戶、提供客戶空間規劃配置建議等，3年半後，葉聖音選上店主管，擔任店長至今已7年，屢帶領團隊多次創造優異業績。

但葉聖音強調，比起成交的業績、案件總價的高低，她更在意同仁有沒有同理心，尤其面對低總價的案子「更需要好好服務」，因為那都是客戶辛苦一輩子的錢，終於能完成家業夢想，她笑說：「我入行是為了挑戰自己，服務客戶不應該分級！」

此外，她還致力於社區服務，多次提案服務模組，根據商圈不同型態做變化，例如目前主力經營的後驛商圈，住戶有不少都是子女不在身邊的長輩，她邀請同仁一起幫忙貼春聯，讓長輩不用爬上爬下也能完成年節佈置；又如先前帶領一間位於新招生國小旁的分店，她則和學校溝通協助站導護、幫忙運動會等活動。

談到往後的目標，葉聖音說，每個同仁入行初衷不同，作為店主管，希望幫每個人挑戰自我、達成夢想，成長為更好的人，並能回饋社會，就像她自己的成長過程，得之於人者太多，抱持感恩的心，堅持目標，有能力也能幫助更多人。