水土保持局南投分局9日在竹山鎮舉辦「農村不倒翁，友善小旅行」遊程，15位平均年齡80歲、最高88歲的長輩，手持自製「健走杖」暢遊茶鄉，採茶揉茶、茶席品茗、手作茶染，運動強化體適能結合休閒旅遊，一兼二顧。

水保局南投分局長陳榮俊說，友善農村不倒翁小旅行，結合農村特色產業和長者健康促進，該局去年與「台灣不倒翁學校」創辦人郭健中醫師合作，以農村隨處可見的竹子製作健走杖，更教導長輩運動復健和體適能專業課程，讓長輩健康有活力，快樂出遊。

竹山鎮延正社區發展協會理事長管梅秀說，為了讓長輩對茶鄉留下難忘的回憶，特別設計結合在地傳統產業、文化和歷史的五感體驗活動，採茶、揉茶的懷舊體驗，茶席品茗潤喉也提升美感，手作茶染包訓練長輩手眼協調，還有DIY黃金竹筍包，品味傳統好滋味。

陳榮俊說，該局推動農村不倒翁友善小旅行，協助農村社區營造無障礙友善環境，更在魚池東光社區、埔里桃米休閒農業區、竹山延正社區，推出「樂齡健走賞蝶趣」、「生態勇腳農村行」、「照鏡山不老茶遊」等3條小旅行路線，讓老人家走出照護中心，走進美麗農村小旅行，也受到關懷據點老人家和照護機構肯定。

陳榮俊表示，歡迎各界參與農村小旅行，預約聯絡人及電話如下，南投縣魚池鄉東光社區發展協會王美惠（049）2880230、桃米休閒農業區新故鄉文教基金會顏新珠（049）2914922、竹山延正社區發展協會管梅秀（049）2655542。