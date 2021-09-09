台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)備妥銀彈要打國際盃，完成與日本銀行對台跨境最大宗、300億日圓聯貸案簽約；本聯貸案特色有三：1.日本當地銀行跨境貸予台資企業中最大金額；2.最多日本當地銀行共同參與之跨境聯貸案，共19家，這些當地銀行鮮少參與國際聯貸案；3.參貸總金額達453億日圓，超額認購率高達227%，全案最終以300億日圓結案。

和泰集團和潤企業於今(9)日完成3年期300億日圓聯貸案簽約，這是今年第四度啟動籌資計畫，且為求資金來源渠道的多元性，特別委由日商瑞穗銀行統籌主辦，於日本境內進行當地銀行200億日圓之聯貸籌組；由於和潤企業強健的財務體質及未來成長性，當地銀行參貸踴躍，獲得西日本城市銀行、信金中央金庫銀行、七十七銀行、第四北越銀行、群馬銀行、滋賀銀行、中國銀行、百五銀行、靜岡銀行、千葉銀行、大同生命保險、八十二銀行、野村信託銀行、山陰合同銀行、南都銀行、四國銀行、山梨中央銀行、京葉銀行等，共19家日商金融機構支持，參貸總金額達453億日圓，超額認購率高達227%，全案最終以300億日圓結案。

和潤的事業版圖繼站穩台灣、中國後，將籌劃繼續打國際盃進軍東南亞，發展分期租賃事業，資金到位的同時，也與國立科技大學建教合作，培育前進東南亞儲備幹部。

展望今年消費金融、企業金融市場動能依然熱絡，和潤前8月自結合併營收113億元，年成長19.32%，也創下新高，因此備妥銀彈，積極擴大業務發展與市場版圖。

本次聯貸案由和潤企業董事長劉源森與日商瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新，代表日本銀行團簽署聯合授信合約。此案該資金除維持現行業務運作外，亦將運用於綠能事業的發展、海外事業的布局等。

和潤企業董事長劉源森表示，碳中和是國際不可逆的趨勢，因此發展零碳排、低碳能源是公司ESG永續經營策略之一，也是商機之一。今年特別於董事會轄下設置「ESG永續經營委員會」，讓ESG與董事會連結，一來讓ESG策略可以更落地，二來由董事會指導，納入更多元化ESG的發展。另一項ESG重點是成立專責事業部門，發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場。