仁寶(2324)8月營收維持7月千億的高水位，8月單月營收1023.86億元，月減5%，年增22%。累計前8月營收為7413.58億元，年增19.68%。相較於廣達(2382)8月營收年減2成，仁寶表現相對穩健。

8月NB出貨470萬台，比7月略降，一樣是受到缺料和塞港的干擾。前8月NB出貨3570萬台，今年的ASP有向上提升。仁寶日前法說曾表示，第三季的出貨因長短料情況略優於2Q，預期出貨會優於2Q。

市場關注仁寶在車用電子的發展，8月時仁寶宣布為配合客戶需求並積極拓展車電業務，公司透過100%持有之轉投資公司Billion Sea Holdings Ltd.向Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.(以下簡稱CCUSA)收購泰金寶位於美國印第安納州的孫公司Cal-Comp USA (Indiana), Inc.(以下簡稱CCIN)100%股權，交易總金額為美金813萬元，該案預計將於今年年第四季完成交易。

該交易案完成後，仁寶電腦的汽車電子業務部門(Auto Electronic Parts Business Unit，AEP BU)將取得已通過IATF16949汽車業品質管理系統認證的美國生產基地，並可就近提供工程設計支援與製造服務予現有客戶。仁寶電腦總經理翁宗斌表示：「透過CCIN已建立的相關人才資源與生產製造經驗，將可縮短學習曲線，進一步強化仁寶車電業務之競爭力，並有助於未來新客戶的拓展。」