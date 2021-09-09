新光醫院近年推展智慧醫療與檢驗實驗室認證，今年首度引進AI智能實驗室自動化解決方案，可優化檢驗分析前流程、提升檢驗品質與檢驗時效，不僅能提高醫檢量，更可達成「全程檢體0接觸」，盼2022年可邁向全智能醫學中心。

智慧醫療成為國際主流，新光醫院導入AI智能化系統，從前端幫病人抽血與自動備管流程開始，降低接觸檢體風險、突破時間壓力，大幅提升檢驗效率及品質。病理檢驗科AI智能化實驗室也舉辦正式啟用典禮，新光醫院吳東進董事長也出席，發表會上藉由象徵步步高升的上升式氣球，在「『新』邁向醫檢醫學、『光』時代智能升級」藏頭詩祝福下，凸顯吳東進董事長對新光醫院邁向智慧化的重視。

新光醫院副院長洪子仁表示，2022年將是新光成立滿30週年，也是全面進入智慧化醫院的一年，因此今年上半年積極進行全院IT系統轉置、下半年病理檢驗科則引進AI自動智能化解決方案，為隔年邁向智慧化醫院而準備。

他指出，智慧醫院從前端零觸碰智慧抽血櫃檯、自動備管機、空中檢體運送軌道、自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統及線上雲端資訊整合應用，不僅提供醫師精準的檢驗報告，縮短病患等候抽血與報告時間也大幅提升整體醫療品質與醫院形象。

擔任此次病理檢驗科改造及流程優化推手的主任簡惠萍表示，自啟用自動化系統後，檢驗流程能迅速及準確地將檢體送達目標儀器，達到「全程檢體0接觸」的目標，不僅可改善醫護工作環境安全，也能減少醫檢師觸碰檢體的風險。

此外，自去年疫情席捲以來，新光醫院全面升級改造後的實驗室也引進高通量PCR設備，洪子仁表示，為了因應COVID-19疫情，新光醫院建置行動檢驗站，提升快篩檢驗與報告時效，結果出爐後直接於現場宣讀且能將檢驗結果立即上傳至雲端，達到雲端資訊整合零時差的高效率。