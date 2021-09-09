花蓮吳姓老師日前搭火車從花蓮北上，遭鄰座女乘客指控偷摸大腿，男老師矢口否認，指稱當時曾斥對方把腳放在置物網上，行為不好，才遭挾怨報復，但一審仍被判有罪2個月，得易科罰金，吳男喊冤上訴，二審庭訊，女子指控摸腳踝，後又改口摸大腿，說詞不一，又無其他補強證據，全案逆轉，男老師改判無罪確定。

該名男老師為代課教師，原本在花蓮任教，縣府教育處表示，案件發生後已不在學校授課，依教師法，認有性騷擾或性霸凌行為，經法院審判有罪，該縣市教育局將會把老師列入全國不適任教師平台，終身不得錄用。全案無罪定讞，保住老師授課資格。

今年3月7日清晨6時許，吳姓老師搭太魯閣號列車從花蓮到台北，坐在靠窗位置，被鄰座女子指控性騷擾。女乘客偵審時表示，當時睡著，火車過宜蘭站時，感覺腿部被觸碰到，把腳向右移，還是被摸到，便裝睡偷瞄，看到隔壁乘客右手摸她的左大腿外側，又彎腰隔著鞋子摸她的腳踝。

女乘客說，他很慌張，也怕影響整列車乘客，便向蕭姓列車長求助要求換座位，下站後跟警察朋友討論過程，決定提告。列車長證實，當時女乘客告知被騷擾時，講話激動、神情緊張。

但男老師喊冤，認為當時女乘客把腳放在前方置物網上，他說這個行為不好，可能惹對方不高興才挾怨報復。花蓮地院一審法官認為雙方不認識，不會只因男老師說她沒公德心，就冒著誣告風險攀誣構陷，採信原告說法，判男老師有期待刑2個月，可易科罰金6萬元。

男老師上訴，花蓮高分院日前審結，男老師堅決否認犯行，而女乘客前後指訴不一，綜觀現存卷證資料，僅有被害女子單一指控，沒有其他補強證據佐證下，難以認定男老師有性騷擾行為，撤銷原判決，改判無罪，全案不得再上訴。