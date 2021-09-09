陳姓男子和劉姓妻子相處不睦鬧離婚，孰料陳男竟趁劉妻接送小孩時攔截，雙方一言不合，陳竟不顧妻小在車上，2度開車衝撞，見妻子下車蒐證還搶手機丟草叢，導致劉婦腦震盪、多處擦挫傷，報警怒控丈夫家暴，陳坦承不諱，但也反控妻子動手，桃檢依家暴傷害罪嫌起訴陳男。

陳姓男子和劉姓妻子結縭後卻相處不睦，不時發生爭吵，鬧到要離婚，劉姓婦人去年6月23日傍晚，開車到幼兒園接小孩放學，26歲陳姓男子到幼稚園撲空，電詢妻小位置趕至，雙方在桃園區正光二街和慈文路口發生爭執，陳一怒之下，竟無視孩子在車上，分別從後方和左側2度衝撞劉婦座車。

強烈撞擊導致劉車後保桿、左車門和鈑金等處凹損、毀壞，劉婦臉部和頭皮也都有瘀挫傷，還有腦震盪。劉婦護子心切下車理論，並持手機欲錄影蒐證，陳男腦羞，強行搶走手機丟到路旁草叢，劉婦不甘受害報警提告家暴傷害、毀損和強制罪。

陳男坦承因離婚一事和老婆發生爭吵，反控先遭妻子毆打，他覺得腦袋昏沉，上車休息時不小心踩油門撞到她。妻子則指證歷歷，控訴上車後先遭陳從後追撞，又再被從左側邊2度撞擊，手機還被丟到草叢，並提出行車紀錄器、驗傷單等佐證。桃檢從重依傷害和強制罪嫌起訴陳男。

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