南韓偶像團體一代接一代的出，以整齊劃一的舞蹈動作在全世界掀起風潮，儘管這些偶像都是先當練習生，經過長時間訓練之後才出道，但唱跳表演時能夠臉不紅氣不喘，還是讓外界十分驚奇，對此，女團Crayon Pop前成員Way也透露背後秘辛。

Way在自己開設的Youtube頻道上傳最新影片，回答網友提出的「偶像的音源和錄音」疑問，其中有人問道「音樂節目播的歌曲是另外錄的嗎？或是假裝唱現場，然後把呼吸聲錄進去嗎？」對此，她坦言偶像中有種表演方式叫做「LIVE AR」，會事先現場錄音，為了製造真實感，還會邊錄音邊跑步。

Way以自身團體的爆紅歌曲《Bar Bar Bar》舉例，因為有段舞蹈動作會不斷上下跳動，因此在錄音時也會邊跳，正式演出時才不會讓粉絲覺得太平穩，認為她們是假唱，她在公開消息後，立刻在網路上掀起熱議，不少網友都怒批這種行為簡直就像是在欺騙粉絲。

Way在頻道大爆料偶像表演時會預先錄音。(圖／翻攝自웨이랜드WayLandYoutube)

許多網友紛紛留言直呼，「知道後開始覺得偶像好像不太算歌手」、「還不如直接對嘴」、「這是我第一次知道呼吸聲是要先錄好的」，讓粉絲認為偶像根本就是在欺騙粉絲們，「把我們當成白痴」。