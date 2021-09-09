水果變黑、變爛還能吃嗎？營養師高敏敏昨（8日）在臉書PO文指出，要看水果是怎樣的爛法才能決定是否可以吃下肚，並同時加碼吃水果的5大正確觀念。

針對水果的耗損，高敏敏提出3大情況分析，首先是「撞傷、變黑」，因為水果含有多酚，一但受到外力撞擊就會氧化、顏色變深，造成營養素氧化降低，須盡快食用完畢，避免加速腐敗變質。其次是「凍傷、變爛」，低溫的環境使得水果細胞損傷，口感大受影響，但仍可盡速食用。

不過一旦水果「發黴」，因為肉眼看不見的黴菌絲已經深入果肉，即便將長黴的部分切除，還是會有黴菌存在，因此切勿因為覺得浪費而硬吃，否則容易拉肚子，甚至引起肝腎發炎、降低免疫力。有些水果則可能會從中間的芯開始發黴，例如蘋果，所以建議這類水果應在切開檢查後，確認新鮮再做食用。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「原來黑掉可以吃！」、「長黴菌削掉也沒用，筆記」、「老一輩都說削掉就好…這觀念大錯特錯」。

最後高敏敏更提醒大家吃水果的5大觀念，包括：水果先放置成熟再冷藏、冷藏時不要用塑膠袋包覆、要吃水果時再做清洗削皮、盡量挑選完整或是現切水果、想喝果汁最好自己新鮮現榨。