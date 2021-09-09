T1聯盟台中太陽隊今日宣布，執教生涯長達25年的「鐵娘子」田本玉出任球隊總監督，盼結合她豐富的經驗與台中在地資源為太陽隊打造一條龍的籃球體系，不僅深根基層籃球與各式建教合作，更要留住台中所有籃球人才。

田本玉從台電女籃退休後轉任教練，是HBL高中籃球聯賽新榮高中、高苑工商籃球隊的知名教練，現任UBA大專籃球聯賽台灣體育大學籃球隊總教練，執教生涯長達25年，帶兵風格剽悍鮮明且戰績輝煌，是國內籃壇數一數二的基層教練。

田本玉因台體大與台中太陽的建教合作牽起橋樑，雙方無論理念或默契都一拍即合，加上主場都在台體大，進而促成更緊密的夥伴關係。田本玉說：「我們決定一起合作、一同為台灣籃球努力，太陽隊的成立對台中籃球是很大的加分，更成為球員留在台中的很大誘因。」

田本玉畢業於臺體大，有機會回饋臺中母校更是義不容辭，「太陽隊幕後股東相當低調，默默為台中基層教育與籃球付出，讓我相當感動，他願意相信我的專業讓我幫忙，使得身為籃球運動員出身的我，相當願意為台中太陽盡一份心力，也要為熱愛籃球的子弟兵鋪陳未來的出路！」

田本玉強調，執教多年能在職業隊擔任總監督，對她而言當然是種肯定，但更重要的是她期待未來有更多球員能和她有一樣的機會，可以跟著她來到台中，甚至一起為太陽隊效力。「從國小、國中、高中、大學再到職業隊，希望台中一系列的球員都能留下來為家鄉球隊打拚，這也讓他們的未來多了更多選擇與保障。」

「田田姐」被稱為「最美總監督」，她笑稱自己其實更像身兼多職的媽媽、顧問與教練，「我都會告訴球員哪裡有好吃便宜的美食，反正就是照顧他們、疼愛他們，這幾個禮拜和他們相處下來，已經覺得他們有很大的成長與進步，讓我相當感動，更期待新球季開打，太陽隊能繳出好成績。」