減醣飲食盛行後，許多人減肥時不敢吃白飯，減重醫師蕭捷健表示，其實吃白飯沒有這麼恐怖，減肥時刻意不吃白飯，並不是正確行為，因為身體仍需要澱粉以助燃燒脂肪，並分享2招吃白飯不怕胖的方法。

減重醫師蕭捷健與營養師劉家芸在YouTube頻道《跟著吃貨找醫師》表示，不少人在減重時，會刻意不吃白飯，但其實飯和其他麵粉製食物相比，並沒有那麼可怕，蕭捷健醫師透露，自己在運動前的那一餐，一定會搭配白飯，因為身體仍需要澱粉以助燃燒脂肪，更指長期不吃澱粉會使身體很快進入停滯狀態，若吃進好的澱粉，並不用擔心會變胖。

蕭捷健醫師提到，一般人以GI值判斷，高升糖就屬於不好的澱粉，因為它會使人體吸收速度變快，攝取食物容易造成血糖上升、胰島素上升，再者，胰島素會加強身體吸收熱量，一般來說，麵粉製的食物升糖指數都比較高。

營養師劉家芸則推薦，若是不想吃白飯，可以選擇玉米、南瓜、地瓜、蓮子等原型食物，都屬於好澱粉類，富含膳食纖維，幫助腸胃蠕動。而蕭捷健也建議，若怕吃白飯所造成的升糖指數，其一可將「飯放冷」，因為飯冷卻後會形成有抗性的澱粉，促使消化吸收速度變慢，其二是「加入白醋」，也能降低升糖指數。

另外，進食順序也會影響消化狀況，蕭捷健解釋，吃飯前先吃足夠的纖維，再攝取蛋白質，這2樣東西都能有助於消化吸收變慢，而在吃白飯前的最佳時機，通常是運動前的那一餐，飯吃下肚後會轉換成肝醣儲存，運動時就能消耗掉，達到吃澱粉不長肉的效果。