資深媒體人彭文正、台大榮譽教授賀德芬、旅美教授林環牆等3人2019 年陸續因總統蔡英文「論文門」事件成為台灣司法史上破天荒的「總統告學者」案例。3人今舉行國際記者會，其中林環牆在會中秀出8大鐵證，指稱蔡英文根本沒有在1984年3月14日取得英國倫敦政經學院(LSE)的法學博士學位。對此，總統府回應，蔡英文的博士學位，惟有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道。

本周以來彭文正等人已經揭露相當多內幕資訊，包括蔡總統在號稱1984年3月畢業後的半年親手填寫的「國立政治大學教師資格審查履歷表」，竟然填了一個跟國圖版論文完全不同的題目；總統府之後解釋那是論文第二章的章名，遭外界熱議，醫師蘇偉碩更開出第一槍要求蔡總統「自行請辭以謝國人」。

賀德芬教授9日在立法院舉行「論文門最後審判國際記者會」，對於蔡英文總統的博士論文提出質疑，並與林環牆教授、彭文正教授視訊連線。（圖/姚志平攝）

之後彭文正等人又揭露考選部曾於1987年查證過蔡英文博士資格，考選部則回應那是因為蔡英文要參加國家考試，林環牆則反問是參加甚麼國考？但考選部至今未回答。彭文正更揭露蔡英文不只被考選部或教育部查過一次，而是從1984年到1990年被查過6次！任何台灣的正牌教授都不可能被如此對待，而蔡英文每次都被拖延或以偽造資料等方式蒙混過關。

林環牆教授（右）、彭文正教授（左）9日以視訊連線的方式，在「論文門最後審判國際記者會」中，針對蔡英文總統的博士論文提出質疑。（圖/姚志平攝）

林環牆於9日的「蔡英文論文門最終審判」記者會，秀出蔡英文論文的8大鐵證。(圖/翻攝自 網路呷新聞YT頻道)

林環牆於9日的「蔡英文論文門最終審判」記者會，秀出蔡英文博士學位證書，質疑來歷不明。(圖/翻攝自 網路呷新聞YT頻道)

林環牆則在今日的記者會秀出八大鐵證，林環牆說，包括，鐵證一：1984年履歷表上博士論文題目竟截然不同；鐵證二：2015年補發博士證書是二度變造的贗品；鐵證三：認證博士學位的神秘甘乃迪文件是偽造文書；鐵證四：倫敦大學規定畢業前應繳交三本論文，但無一存在；鐵證五：唯獨蔡英文不在IALS法學論文的連續編號裡；鐵證六：從未有外部口試 委員繳回蔡英文博士論文的紀錄；鐵證七：從未有蔡英文博士論文指導教授繳回博士論文的紀錄；鐵證八：總圖書館與IALS從未有蔡英文繳交博士論文的紀錄。

總統府發言人 張惇涵。(圖/資料照片)

對此，綜合媒體報導，總統府發言人張惇涵9日表示，府方仍願不厭其煩重申，對於蔡英文的博士學位，惟有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道。

他表示，蔡英文博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，府方也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明她經過嚴謹程序，取得博士學位，「我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。