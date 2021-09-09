羅嘉翎(右)回饋母校三民高中10萬訓練獎勵金。(陳筱琳攝)

2020東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌羅嘉翎，今天(9日)國民體育日回到母校新北蘆洲三民高中和師長、學弟妹相見歡，並回饋10萬獎勵金，期許學弟妹們接棒，創造更多體育佳績。

羅嘉翎透露，和家人認為飲水要思源，討論過後決定愛有能力時回饋自己母校，包括國小、國中、高中都會，對於高中生活印象最深刻的，就是體育班學生雖然常因訓練、比賽和其同學作息比較不一樣，但同學間感情還是不錯，印象最深刻的就是和大家一起去隔宿露營，擁抱青春印記。

拿到奧運銅牌後，羅嘉翎也跟其他中華奧運代表隊選手一樣，有不少活動邀約及時尚雜誌拍攝，讓她看到並展現不同跆拳道場的自己，2、3周前已經回國訓中心恢復訓練，接下來就由教練劉聰達協助安排賽程，由於出國比賽、移地訓練一趟，回來要進行14＋7的隔離檢疫及自主健康管理，10月全運會後可能會出國參加3場公開賽加移地訓練，大約為期一個月。

三民高中是體育發展重點學校，一個年級有2個體育班，包括跆拳道、網球、划船、柔道、武術及射箭都有不少璞玉值得雕琢，為了讓學生體育、智育並進，主要安排在下午3點以後才開始訓練，今天活動上代表獻花的數理專班張喬閔，高一就在全中運摘金，也是2020世界青少年錦標賽國手，未來表現令人期待。