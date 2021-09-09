第14號颱風璨樹下午2時位在鵝鑾鼻東南方約980公里海面，預計週六抵巴士海峽，距離台灣最近。（氣象局提供）

第14號颱風璨樹來勢洶洶！36小時內由輕颱轉為強颱，持續接近台灣中，恐成5年來首見登陸強颱。最新路徑預報指出，璨樹有北轉趨勢，若路徑偏東，影響範圍不只涵蓋東南部地區，中部以北，甚至北部、東北部地區都會受到影響，估週六（11日）、週日（12日）風雨最大。至於颱風是否會放假，影響週六補班？中央氣象局也作出最新說明。

氣象局簡任技正伍婉華表示，第13號颱風康森下午2點位置在南海，持續向西往海南島移動；至於第14號颱風璨樹則位在鵝鑾鼻東南方約980公里海面，預計週六抵巴士海峽，週六、週日2天距離台灣最近。由於璨樹目前處在太平洋高壓南緣、大低壓帶的東側，未來變動性仍大，目前預估將朝偏西移動。不過，隨著太平洋高壓將在週五、週六開始減弱東退，璨樹颱風有機會北轉，轉幅將受高壓減弱的時間和程度而定。

伍婉華指出，目前研判，強颱璨樹的侵襲範圍偏西，涵蓋地區包括花東、中南部地區及恆春半島，若未來路徑偏東，不排除北部、東北部地區天氣都會受到影響。至於海上、陸上颱風警報是否會提前？伍婉華透露，目前仍預計在週四（9日）深夜到週五（10日）清晨發布海警，由於颱風變數仍大，尚無法確定陸警發布時間，只說目前研判，六、日風雨影響最大、最明顯。

伍婉華說明，今各地高溫炎熱，午後山區中南部近山區平地有午後雷陣雨，週五稍晚花東地區及恆春半島會出現局部陣雨。週六開始，天氣受到颱風影響，變得相當不穩定，東半部、南部有陣雨雷雨，東南部及恆春半島會有局部大雨和豪雨，中部以北午後雷陣雨。

由於本週六逢中秋連假補班、補課，是否會受到璨樹影響台颱風假？伍婉華指出，放颱風假有其嚴格定義標準，除了當日風雨外，還須考慮其他客觀因素條，如交通狀況等。目前來看，週六颱風接近，東半部、南部地區會出現有陣雨及雷雨，並有局部大雨、豪雨出現機率，其他地區仍以午後陣雨為主。