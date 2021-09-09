聖暉(5536)及子公司朋億(6613)公布8月營收，單月雙雙歷年同期新高，聖暉8月合併營收15.8億元，年成長36％，累計前8月合併營收121.5億元，年成長32.8％；朋億8月合併營收5.01億元，年成長39.92％，累計前8月合併營收35.07億元，年成長30.59％。

聖暉表示，受惠全球產業分散產區擴建趨勢持續發酵，加上半導體產業紛紛加大資本支出計畫，帶動無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升。雖受疫情不確定性、原物料價格上漲及缺工等影響，聖暉鎖定成本快速採購與專案工期調配、嚴謹高規格防疫措施確保客戶工期進度。

聖暉半導體產業案源營收比重自2017年的34％持續攀升至今年前6月53％，顯現聖暉在半導體產業無塵室及機電工程領域具備良好競爭力；另外，朋億旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備出貨及工程服務增溫，整體產能稼動率提升，因與銳澤資源整併，帶動8月台灣地區營收較去年同期成長73.35％，帶動8月營收創同期高。

隨著下半年步入工程施作服務產業旺季，聖暉及朋億將持續認列收入，預期將帶來優於上半年的成績。