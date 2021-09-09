台灣汽車分期龍頭和潤企業今日完成3年期300億日圓聯貸案簽約，這是今年第四度啟動籌資計畫，並且締造兩大亮麗紀錄，一是日本當地銀行跨境貸予台資企業中最大金額，二是最多日本當地銀行共同參與之跨境聯貸案，這些當地銀行鮮少參與國際聯貸案，足以顯見和潤企業之籌資實力不僅僅侷限於台灣地區金融圈，於海外地區亦是強勁。

日商瑞穗銀行原於日本境內進行當地銀行200億日圓之聯貸籌組，由於和潤企業強健的財務體質及未來成長性可期，當地銀行參貸踴躍，獲得西日本城市銀行、信金中央金庫銀行、七十七銀行、第四北越銀行、群馬銀行、滋賀銀行、中國銀行、百五銀行、靜岡銀行、千葉銀行、大同生命保險、八十二銀行、野村信託銀行、山陰合同銀行、南都銀行、四國銀行、山梨中央銀行、京葉銀行等，共19家日商金融機構支持，參貸總金額達453億日圓，超額認購率高達227％，全案最終以300億日圓結案。

和潤企業董事長劉源森表示，和潤的事業版圖繼站穩台灣、中國大陸後，將籌劃繼續打國際盃進軍東南亞，發展分期租賃事業，資金到位的同時，也與國立科技大學建教合作，培育前進東南亞儲備幹部，在邁入第三個10年之際，將會以多元化業務、全方位服務為經營方針。

劉源森也提到，碳中和是國際不可逆的趨勢，因此發展零碳排、低碳能源是我們ESG永續經營策略之一，也是商機之一。今年特別於董事會轄下設置「ESG永續經營委員會」，讓ESG與董事會連結，一來讓ESG策略可以更落地，二來由董事會指導，納入更多元化ESG的發展。另一項ESG重點是成立專責事業部門，發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場。