台灣基進立委陳柏惟。（取自陳柏惟臉書直播）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，顏寬恒8日傍晚在臉書發文「致柏惟兄」，並宣布將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣。對此，陳柏惟反批顏寬恒霸凌。徐巧芯認為，這兩人的第一戰，陳柏惟就已經有點氣虛。劉寶傑笑稱，「你沒霸凌別人就算了，還怕別人霸凌」！

劉寶傑8日在政論節目《關鍵時刻》稱，要看到血流成河了嗎？而且對於國民黨來講，是絕對不能輸的，連這種都輸了，國民黨就打包回家了？

政論節目主持人劉寶傑。(圖／本報系資料照)

國民黨台北市議員徐巧芯在節目中指出，這有分空戰和陸戰。從空戰來看，就是顏寬恒發的檄文去突襲陳柏惟，這時考驗對方用什麼方式回應。

國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯IG)

徐巧芯說，年輕人認為嚴寬恒這一篇檄文寫得太好了，有理有據、有正式也有趣味的地方，甚至還說陳柏惟連烏日選區由來都搞不清楚，這對當地選民就非常重要。但陳柏惟卻回應「霸凌我！」

劉寶傑聽到笑兩聲說，「你沒霸凌別人就算了，還怕別人霸凌」！

徐巧芯分析，陳柏惟的人格設定是「非常基進黨」，非常衝、非常敢、非常猛的人，「你平常都在霸凌別人的人」，現在顏寬恒發一篇檄文，結果陳柏惟回應是「霸凌我」。徐巧芯認為，這兩人在第一戰的空戰對決，陳柏惟就已經有點氣虛，有點敗下陣來。

另外，徐巧芯也認為，顏寬恒是在有基本基礎的把握之下，才跳進來這一戰，代表顏家要動起來。對盧秀燕而言，當時在選台中市長，顏清標二話不說挺盧秀燕，盧秀燕心懷感謝，所以盧秀燕和顏莉敏的關係也常好。

徐巧芯預測，在這局當中，不管是台中市長、國民黨黨主席，所有人都巴不得下去幫顏寬恒，誰能把罷免氣氛炒得愈熱，誰當黨主席的機會愈高。

劉寶傑強調，顏寬恒檄文裡面最殺的是「很遺憾一切走到這裡，但您讓鄉親失了面子、少了照顧、缺了榮譽，我們別無選擇」！