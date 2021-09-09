新北市消防局榮獲各項團體及個人績優獎項。（新北市消防局提供）

為提升緊急救護服務品質，內政部消防署自2017年起每年辦理各縣、市緊急救護績優有功人員甄選，新北市消防局每年均獲得各項獎項。在消防署公佈「109年度消防績優救護人員」獲獎名單中，新北市消防局連續3年榮獲團體組甲組金質獎（6都第一名）。

其他特殊績優組及生命捕手等個人績優獎包括特殊績優組個人組：重陽分隊隊員鄒獻慶。生命捕手A1-受理OHCA緊急救護案件，完成指導壓胸個案全國最多者：指揮中心隊員許玉儒。生命捕手A2-受理OHCA緊急救護案件，完成指導壓胸成功個案全國最多者：指揮中心隊員蘇品侑。醫療指導醫師資深獎-經同一縣（市）消防局聘任10年（可累計計算）：蔡光超醫師、許金旺醫師。防疫後送最多個人獎-載送COVID-19防疫勤務（20件以上）最多者：直潭分隊隊員陳建昇。救護之王（分隊）獎-執行急救送醫次數（以送醫案件計算）最多之分隊：新店分隊。

消防署今（9日）辦理「109年度消防績優救護人員」頒獎典禮，團體組甲組金質獎由新北市消防局副局長陳崇岳代表受獎。

新北市消防局長局長黃德清恭喜及肯定獲獎同仁，表示目前新冠肺炎疫情仍然嚴峻，感謝救護人員堅守崗位，守護市民的安全；另外，新北市人口數為全國最多，救護案件與日俱增，今年8月止救護案件高達13萬多件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）案件共1482件，康復出院數144人，康復出院率高達9.71％，能有如此績效，除精良救護裝備外，充滿熱忱的救護人員更是推動進步不可或缺的動力。在屬於救護人員的日子裡，感謝同仁的付出，亦期望早日平安渡過此次的疫情。