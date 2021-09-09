新北市農業局推動「二級農產加工品輔導」協助在地小農優化產品包裝設計，建立在地農產品行銷管道，農特產品在誠品信義、誠品板橋上架，即日起至9月30日消費滿500元可獲限量蛋捲好禮，鼓勵民眾朋友以實際行動支持在地小農。

三和社區劉秀鳳理事長說，社區居民在農產品加工課程研習中發揮手藝做出的蜜洛神花相當出名，手工熬煮萃取洛神花液，研發出酸甜、脆口的口感並添加社區自製蘋果醋，酸甜的滋味是炎炎夏日的最佳消暑聖品，同時亦開發出洛神花茶、蘋果醋，讓品嘗過的民眾都讚不絕口，農業局協助開拓電商及實體通路可以讓更多民眾購買也增加農民收入。

農業局長李玟表示，以往農民所生產的農產品多以自產自銷方式銷售，這次輔導針對產品本身食品安全、合格包裝、設計美觀等接軌市場通路，建立農友與通路商合作的經營概念，集結新北各式農漁特產及療癒零食，美味農業得來速網站、誠品線上食品專區皆常態販售，9月30日前誠品知味市集也有滿額贈，歡迎民眾參觀選購。