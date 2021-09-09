看好企業在中南部建設太陽能廠種電需求大增，中保科技積極布局綠色經濟，中保科技智慧城市本部執行長周興國分析，太陽能廠案場過去每年約10間左右，但光是9月就成約3件，接單大爆發，將協助外商能源公司，於彰化、雲林與台南三處的太陽能廠導入大型場域周界管理解決方案。

中保科技8月合併營收為11億2711萬元，本年累計合併營收為92億4072萬元，較去年度同期增加2億5582萬元，成長2.85％。

周興國表示，太陽能廠幅員廣大，管理不便，且近期銅價高漲，電纜偷竊案件頻傳，讓許多客戶紛紛詢問大型案場周界安全解決方案，中保科技是市場唯一具備一條龍整合能力，可以協助規劃從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，成案金額百萬至千萬元不等。

除了落實太陽能廠周界安全案場，中保科技近期在科技園區的智慧安全監控管理開發服務再創佳績，新竹縣竹北市AI 智慧園區就是落實智慧城市的新典範，該園區日前竣工啟用。

中保科技承攬弱電監控平台系統，透過智慧共桿裝設空氣監測系統，偵測空氣品質AQI指數，包含懸浮微粒、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）等，將監測資訊傳送物聯網系統，提供給管理者示警及污染源參考，同時自動把數據傳送到科學區內電子看板，讓路人都可隨時查看。而智慧路燈系統則能因應不同環境偵測到現場照度，判斷燈具做啟閉、故障報修功能。