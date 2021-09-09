EECP體外反搏治療適合改善心臟衰竭，必須在專科醫師的指導下進行，原理是運用動力，隨患者心跳來做反搏，協助血液回流到心臟，讓心臟省力、省功，充分休息後慢慢回復正常功能狀態。（員榮醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

EECP體外反搏治療適合改善心臟衰竭，必須在專科醫師的指導下進行，原理是運用動力，隨患者心跳來做反搏，協助血液回流到心臟，讓心臟省力、省功，充分休息後慢慢回復正常功能狀態。（員榮醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

心臟無力，走沒兩步就喘吁吁、喘不過氣，小心是心臟衰竭。70多歲的林姓老婦人，去年6月到員榮醫院心臟內科就醫，當時心臟收縮率僅25％，功能還不到正常人的一半，主任醫師陳裕峰在藥物治療之外，還採取體外反搏機EECP療程，一年多來終於能恢復到正常生活。

林婦心臟衰竭，經超音波檢查發現心臟擴大、心臟瓣膜閉鎖不全，造成有夜咳、喘不過氣等現象，且伴隨出現腳腫、胸悶症狀，進一步做完心導管檢查後，確認血管雖無阻塞情形，但血流灌注不佳。

陳裕峰表示，正常人心臟收縮率約有60％，林婦卻僅25％，再評估各種症狀，明顯是心臟衰竭；心臟有如人體中的馬達，心臟功能衰竭，好比馬達失去動力，終將無法運轉。EECP俗稱「體外反搏機」，療程沒有侵入性，且不用打針、無須住院，藉由體外反搏機運作治療，讓心臟適度休息，減輕負荷，增加冠狀動脈血流改善心肌功能，再加上藥物治療，療效相當好。

林婦遵照醫囑服藥，並持續進行EECP療程，半年後心臟收縮率回升至40％，今年8月之後更達55％，接近正常狀態，最近再檢查，心臟已縮小至正常範圍，心臟瓣膜及心電圖也恢復正常狀態，讓她高興地說，現在已經不會喘吁吁，甚至又能下田工作了！

陳裕峰提醒，EECP治療適合改善心臟衰竭，必須在專科醫師的指導下進行；但若有心律不整或者心房顫動的則不適合做此療程。體外反搏機是運用動力，隨患者心跳來做反搏，協助血液回流到心臟，讓心臟省力、省下不必要的做功，減少缺氧。

他說，體外反搏機EECP療程，幾乎沒有負作用、相對更安全，非常適合用來治療心衰竭、心絞痛患者。以林姓老婦人的例子來說，經過每周多次、每次1小時的治療，再輔以藥物治療，長期下來整體療效十分顯著。

員榮醫療體系總院長張克士指出，防疫期間，許多民眾害怕就醫，員榮醫院、員生醫院推出許多便民措施，如醫指付、藥來速、門前檢驗站、視訊門診、電話門診等，更嚴守防疫規範，維持院內安全就醫動線，民眾可安心選擇遠距線上看診，或直接到醫院求診、領藥，不用擔心延誤病情及時診治時機。