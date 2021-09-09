受網遊股崩跌拖累，周四香港股市開低走低，終場恆生指數重挫逾620點或2.36%，為25700.58點，失守26000點大關。國企股(H股)大跌2.914%，收在9174.07點。

恆生科技股慘跌4.52%，收在6,560.39點，成分股普遍收黑，僅半導體器材公司ASM太平洋和華虹半導體收高，分別漲1.777%和1.5%。

嗶哩嗶哩跌近9%，快手跌7%，阿里巴巴跌5.79%，京東跌5.63%，美團跌4.75%。

網遊股災情慘重，網易暴跌11.03%，創夢天地跌7.59%。騰訊跌8.48%，在藍籌股中表現最差。

中國數個監管機關周三約談騰訊、網易等主要網路遊戲公司、遊戲帳號租售平台和遊戲直播平台，引發投資人對北京將加大產業整改力道的擔憂。消息指出，監管機關將暫停新網遊的審批。

恆大系重挫，恆大汽車大跌13.81%，恆大物業跌7.58%，中國恆大跌4.31%。

大陸物業管理類股亦表現疲弱，融創服務跌8.61%，世茂服務跌7.88%，華潤萬像生活跌7.43%。

舜宇光學宣布8月手機鏡頭出貨量年減22.8%，但股價僅微跌0.1%。