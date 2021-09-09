台灣證券交易所9月13日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議上品(4770)申請股票上市案。

上品實收資本額6.93億元，主要產品為：氟素材料相關製品製造及銷售。2020年稅前淨利6.31億元，每股稅後盈餘7.65元；今年上半年稅前淨利5.05億元，每股稅後盈餘5.83元。

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