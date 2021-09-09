《證交所》上品13日上市審議 17:412021/09/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所9月13日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議上品(4770)申請股票上市案。 上品實收資本額6.93億元，主要產品為：氟素材料相關製品製造及銷售。2020年稅前淨利6.31億元，每股稅後盈餘7.65元；今年上半年稅前淨利5.05億元，每股稅後盈餘5.83元。 《金融》搶五倍券 一銀回饋5夠瘋 《金融股》兆豐銀前8月海外分行獲利增逾7成 外幣淨利差續UP #上品 #稅前淨利 #每股稅後盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》欣興8月營收連4月創高 H2旺上加旺 08:032021/09/09 財經 《鋼鐵股》大成鋼8月、前8月營收 同創新高 11:442021/09/09 財經 《電機股》8月營收登今年高 力達-KY明日法說 08:542021/09/09 財經 《電子零件》缺料干擾8月營收 健鼎樂觀看Q3、全年 11:272021/09/09 財經 《國際金融》憂北京整改 避險基金對中概股曝險降至兩年新低 14:512021/09/09 財經 《半導體》辛耘8月營收登同期新高 Q3、全年看旺 13:092021/09/09 財經 《電子零件》外資續捧 奇鋐來電 12:012021/09/09 財經 《電腦設備》泓格火速填息 成長動能看俏 11:102021/09/09 財經 《櫃買市場》雄順金屬申請登興櫃 17:412021/09/09 財經 蘋果14日大秀 iPhone 13來了 04:102021/09/09 財經要聞 《半導體》營收連2月攻頂 世界Q3再戰高 14:512021/09/09 財經 財經熱門新聞 華為公主最後判決快了 知名品牌遭陸開鍘 - 財經 陸經濟大到難以忽視 北京熱烈歡迎華爾街 大佬陷內戰 - 財經 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 顧不了張忠謀這句話 台積電漲價講白了3大理由 - 財經 全台房價漲不停 蔡英文9年前1張圖被挖出 引爆眾怒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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