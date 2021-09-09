《櫃買市場》雄順金屬申請登興櫃 17:412021/09/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雄順金屬(2073)送件申請登錄興櫃。 雄順金屬成立於99年4月，主要業務為金屬線製品加工，董事長為陳啟祥，總經理為曾耀春，目前股本為2.49億元，今年上半年營收為3.03億元，稅後盈餘為4562萬元，每股盈餘為1.87元。 《櫃買市場》路易莎咖啡申請上興櫃 《集中市場》多空激戰 外資連2賣 #雄順金屬 #櫃買市場 #申請 #登興櫃 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車用風扇訂單能見度直達2022上半年 元山前景看俏 10:582021/09/08 財經 1分鐘讀財經》內資「自殺」狂砍 台股爆疫情危機 恐打第2隻腳 08:292021/09/09 財經 《櫃買市場》信用交易 太景＊恢復、紅馬暫停 08:372021/09/08 財經 華人星光》袁世凱孫子享譽歐美，更為中國做了最值得我們感謝的大事！ 09:012021/09/09 海納百川 資產傳承 AIA友邦人壽籲善用保險 04:102021/09/09 財經焦點 新光三越skm online99狂歡購物節27折起 滿999享免運 19:142021/09/08 生活 《汽車股》東陽前8月營收年增9％ 運費高漲、遞延出貨未止 09:452021/09/08 財經 搭上五倍券加碼促銷 桃園各農會推出滿額送農產品 11:142021/09/09 生活 長榮擬砸10.98億美元 購入24艘貨櫃輪 21:122021/09/08 財經 疫情瞬息萬變 中台灣百貨醞釀中秋起義 17:302021/09/08 生活 創意變生意！中市府力挺產業創新研發新技術 17:352021/09/08 寶島 財經熱門新聞 華為公主最後判決快了 知名品牌遭陸開鍘 - 財經 陸經濟大到難以忽視 北京熱烈歡迎華爾街 大佬陷內戰 - 財經 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 顧不了張忠謀這句話 台積電漲價講白了3大理由 - 財經 謝金河意外爆料：趙少康問他這2檔股票能不能買 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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