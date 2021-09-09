雄順金屬(2073)送件申請登錄興櫃。

雄順金屬成立於99年4月，主要業務為金屬線製品加工，董事長為陳啟祥，總經理為曾耀春，目前股本為2.49億元，今年上半年營收為3.03億元，稅後盈餘為4562萬元，每股盈餘為1.87元。

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