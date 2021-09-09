在美國金融大鱷索羅斯點名警告投資中國為重大錯誤之際，全球最大的資產管理公司貝黑石集團(BlackRock)在中國設立的第一檔基金迅速完成66.8億元人民幣（約合10.3億美元）募資，提前結束入資期，反映出投資者對投資中國仍具有高度的熱情。

據《美國之音》指出，美國金融大鱷索羅斯批評黑石集團此時大舉投資中國是一種錯誤的做法，它可能會給該公司的客戶造成損失，也損害美國和其他民主國家的國家安全利益。索羅斯還表示，習近平最近提出「共同富裕」，從根本上改變了發展方向，對外國投資者是一個不詳的預示。

不過，黑石集團完全不理會索羅斯的警告，持續進行其中國基金籌募計劃，參加這次黑石中國基金募集的投資機構總數多達11萬1千多個。

報導指出，這家中國共同基金的全稱是「黑石中國新視野混合型證券投資基金」，8月30日正式開業，是第一家外資獨資的公募基金。這個事件被認為是中國公募基金行業進入了中國與外資企業同台競技的新階段。黑石集團也是第一個獲准進入中國共同基金市場運營的外國資產管理公司。據信，中國共同基金行業的規模高達3.6萬億美元。

《路透》引用黑石集團亞太區負責人洛德 (Rachel Lord) 的話說，「我們為中國基金管理業務實現這一里程碑感到非常自豪，並感謝投資者的大力支持。」而黑石成功進入中國市場將引起更多的國際同行加快進入競爭日益激烈的中國共同基金市場。

目前總部設在英國倫敦的富達國際（Fidelity International）也在中國設立了一隻共同基金。總部設於紐約的路博邁集團(Neuberger Berman )、英國跨國公司施羅德投資集團（Schroders PLC ）和美國國際投資公司范達（VanEck ）資產管理公司都向中國方面提出了成立中國基金的申請。北京在去年4月取消了對外資控股的限制。

黑石集團已經在中國運營15年，擁有一個中國共同基金風投公司的少數股權，並在最近成立了一隻中國財富管理公司，並擁有這家公司的控股權。

黑石集團在回應索羅斯的批評時表示，黑石集團認為該公司能夠「為解決中國日益加深的退休危機中發揮作用」。