大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（9日）發布答記者問稱，「民進黨當局8日發佈的『雙十』活

動有關圖片標注「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）字樣」，她評論，民進黨當局近來頻頻上演夾帶「一中一台」私貨的政治鬧劇，在謀「獨」挑釁的道路上越走越遠。

國慶籌備委員會8日發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，由6條繩線交織紐結成雙十字，主視覺圖案下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）。慶籌會表示，主色「陽光金」，熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」與「民主綠」，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

朱鳳蓮斥責，畫面中用英文標註「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，搞這種偷偷摸摸的政治小動作，無法改變台灣是中國一部分的事實，只會危害台海和平穩定，損害廣大台灣同胞的利益福祉。

朱鳳蓮重申，祖國必須統一，也必然統一。任何「台獨」圖謀都不可能得逞，只會遭到徹底粉碎。