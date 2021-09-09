基督教救助協會自2004年開始推動「1919陪讀計畫」，17年來已累計資助超過5.5萬人次的弱勢兒少。據《1919陪讀計畫109學年度上學期成果報告》顯示，在所資助的2180位兒少中，有近77％不是由父母共同照顧，有超過2成的家庭有特殊狀況，其中「家庭經濟」是最大困境；其次為菸酒藥成癮問題；第三為「身心障礙」；第四為「教養問題」。

如台中后里眉山1919陪讀班的高悉音與黃仁祈母子，12年來為弱勢兒少建立了一個「家外之家」，高悉音回憶剛開始時，還有人嘲笑：「妳在帶垃圾班，在垃圾堆裡怎麼翻，還是垃圾啦。」但高悉音卻把這群孩子當作待琢的璞玉，她堅信，在這裡永遠吃得飽，做錯事不會被打，只會教你如何分辨對錯。只要不放棄，孩子就會進步和改變。

高悉音師母指出，眉山1919陪讀班有九成的孩子是單親，有許多是小爸爸小媽媽的孩子，12年來有無數孩子在這裡做功課、吃飯、上才藝課、接受品格教育，甚至住進陪讀班。

高悉音的二兒子黃仁祈則表示，6年前他回家準備開餐廳，但看到滿頭灰髮的媽媽被一群孩子折騰。甚至連100元剪髮的錢都要省，只因為100元就可以煮出一頓飯。「原來只想讓媽媽輕鬆一點，但自己也跳下去之後才發現，這個坑很深，因為有好多需要幫助的孩子。」黃仁祈說。

黃仁祈不僅陪孩子做功課，還帶他們種水耕蔬菜、煮飯、做木工、玩樂器，甚至學攝影、剪輯，還有數位錄音。黃仁祈還開了一家「耕水食堂」，讓大孩子來打工賣披薩，看到自己的價值與能力。

110學年度1919陪讀計畫將持續資助2500名弱勢家庭兒少，年度經費為6000萬元。救助協會邀請愛心民眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫，讓更多弱勢孩子能在陪讀班這個家外之家保護下，健康成長；支持1919陪讀計畫最具體的行動之一，可以參加「2021 Let’s Run at home--空英陪讀線上路跑」。受疫情影響，今年陪讀路跑8年來首次採用線上方式。空中英語教室的外籍老師群將連續10天以「直播路跑」的方式，陪跑友們在家跑。