北市戚姓女子虐待97歲公公致死，多次進松德院區接受治療，去年12月二審依殺人罪判處徒刑15年，案件仍在訴訟當中，戚女7月19日下午2點多，衝入北投警分局長安派出所所長辦公室內，大喊「要找所長」，還揮拳毆打趕來制止她的員警，士林地檢署偵結，依妨害公務罪起訴。

40歲戚女，2018年12月，為了要替杭姓先生出氣，將97歲公公虐待死亡，一審認定她患有思覺失調症，無法辨識違法能力，判決無罪，須施以監護5年，二審依殺人罪判處徒刑15年，今年7月19日下午2點多，她一人在北投警分局長安派出所外咆哮，語無倫次，員警也聽不懂她說什麼。

戚女趁值班台員警正在忙時，突然進入派出所所長辦公室，當時所長正要離開去開會，謝姓員警勸導戚女離開，左肩卻被毆打2下，女警見狀立即介入並逮捕戚女，以妨害公務罪送辦，但戚女辯稱，不是故意要攻擊，只有小小揮拳，就算被打到也不會痛。

起訴書指出，戚女未經允許進入所長辦公室，對員警施以強暴行為，已經涉犯妨害公務罪，並依法起訴。