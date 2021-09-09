在愛情中因為太過在意對方，而帶給另一半過多壓力，佔有慾就是其中一項。《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖，佔有慾非常強，自己喜歡的人事物，外人一點都不能觸碰或是覬覦，可說是相當霸道。

生肖狗：

生肖屬狗的人性格外向開朗，而且相當健談，尤其是在異性面前，很懂得如何討對方歡心，因此桃花運很旺。不過他們在愛情裡佔有慾滿滿，很喜歡替另一半做主，甚至將對方改造成他們喜歡的樣子。

生肖猴：

生肖屬猴的人天生是社交高手，無論在什麼場合都有很強的存在感，不過一但跟他們混熟，就會發現他們忌妒心強，也有很強的佔有慾，不管做什麼事情都是以自我為中心，希望眾人圍著他轉。

生肖龍：

生肖屬龍的人從小到大總是受到身邊親友的呵護，沒有吃過太多苦頭，難免養成驕傲自負的性格，在與人交往當中往往表現出滿滿的佔有慾，什麼事情都是自己說了算，聽不進去別人的意見。

生肖兔：

生肖屬兔的人聰明伶俐，加上外向活潑，待人處事很圓滑，能夠在各種場合左右逢源，不過他們做事情的目的性很強，骨子裡比較虛榮，也有滿滿的佔有慾，無論什麼東西，只要他們想要得到，就會不擇手段。