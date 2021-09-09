澎恰恰去年爆出積欠巨債，開記者會時，特地發表了一段「不自殺聲明」，今天卻因他的「人生最後一晚」的訊息，嚇壞所有人，澎恰恰隨即在臉書報平安，剛剛他的臉書又更新，「本公司所屬演藝人員澎恰恰，於今早傳輕生引起議論，特此道歉」，也解釋昨晚澎恰恰因心情欠佳，發給友人提及「最後一晚」之事，實為心情之抒發，稱澎恰恰努力賺錢還債，未曾改變。

澎恰恰剛剛的臉書發文：「本公司所屬 演藝人員澎恰恰，於今早傳輕生引起議論，特此道歉，緣由為昨天晚上，因為澎恰恰心情欠佳，發給友人提及『最後一晚』之事，實為心情之抒發。而此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。」

內容也寫道澎恰恰努力賺錢還債，未曾改變，唯因疫情影響，致使還債速度緩慢，再次對債權人致歉。但，在此嚴正聲明：「本公司藝人澎恰恰絕無為了不還債而輕生之情事，敬請各位好友知悉！」並附註：「本公司藝人澎恰恰對外所有活動及演出，由小多及皮皮兩位為主，如有其他人假藉名義接洽，本公司一概不承認且保留法律追訴權。」

澎恰恰去年欠下2.4億巨債，召開記者會宣布破產，甚至發出不自殺聲明，保證會努力工作償還債務。未料今(9日)卻驚傳他向佩真借46萬，承諾10天還錢，到期卻沒還，還傳訊道別「今晚，是我人生的最後一晚」，所幸澎恰恰人平安無事，也為自己鬧出的風波向相關人等致歉。

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