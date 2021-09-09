大陸福建近日宣布將對符合條件的台灣社工師採認資格，比照認定為中國大陸中級社會工作師，至於採認首項條件為必須「堅持一個中國原則」，對此，陸委會表示，提醒國人到大陸就業工作，要留意兩岸的政經社會差異，及可能面臨的風險，並且遵守台灣法令規定，避免從事影響國家安全或利益的行為。

福建省日前下發「關於直接採認台灣地區社會工作師證書的通知」，率先對符合條件的台灣社工，按相關程序予以採認。

符合條件的台灣社工比照認定為大陸中級社會工作師，納入福建省社會工作者統一管理，與大陸社會工作師同等待遇。

根據通知，申請者必須同時滿足以下條件，包括「堅持一個中國原則，贊同兩岸關係和平發展的台灣地區居民」、取得台灣地區社會工作師證書、受聘於福建省城鄉社區、企事業單位和社會組織等單位，從事社會工作管理與服務。

陸委會副主委李麗珍今天在例行記者會上表示，觀察到大陸片面承認我方專業技術資格還有執照，目的是希望台灣的人才到大陸工作，會密切注意陸方相關的作為，也會持續的去檢視現行的法令，強化必要防護措施。

她說，也要提醒國人到大陸去就業工作，要留意兩岸的政經社會差異，可能會面臨到哪些風險，並且遵守台灣法令規定，避免從事影響國家安全或利益的行為。