璨樹颱風逼近，台東縣府舉行的2021台灣熱氣球嘉年華於9日提早落幕。（蔡旻妤攝）

根據中央氣象局預報，璨樹颱風可能提早北轉威脅台東，台東離島客輪業者9日加開離島往台東船班，疏運1300多名遊客返回台東，漁船紛紛也進港避風防颱。據了解，10、11日台東往返離島船班全停駛，另熱氣球活動提早3天落幕。

工作人員將一箱箱的民生物資搬上船隻，台東富岡漁港內擠滿菜車、貨車，隨著璨樹颱風逼近，離島居民擔心交通中斷，趕緊添購民生及防颱物資；基於安全考量，台東客輪也加開船班，疏運綠島900名、蘭嶼480餘名旅客返回台東。

從綠島返回台東的遊客表示，今天風浪還算平穩，搭船時沒有劇烈晃動，綠島目前尚未感受到強颱威力，不過仍擔心「綠島遊」變成「關島遊」，於是提早回到台東。港邊也有不少漁民進港，趕緊將船上漁具卸下整理，並將船隻綁好，做防颱準備；漁民表示，風浪大時，除了在海上作業困難，船隻更有翻覆危險。

據了解，各家船公司已紛紛公告10、11日台東往返離島船班取消，12日後則視情況決定是否開航。

此外，受到璨樹颱風及Delta病毒入侵影響，台東縣府表示，考量參加活動人員安全與健康，緊急宣布原訂8月14日至9月12日舉行的2021台灣國際熱氣球嘉年華提前落幕，台東縣長饒慶鈴與民眾相約「明年再相見」。

據了解，由於熱氣球由於球體體積大，風稍強則造成球體劇烈晃動；下雨球皮則會吸水，恐有超重風險，更增添人員操作難度，天氣太熱也不利於飛行。一般來說，地面風速小於7節，無雨，溫度不超過攝氏32度以上，才適合熱氣球飛行。