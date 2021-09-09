▲推廣食農教育，瑞城國小在企業贊助下開闢魚菜共生池系統、溫室菜園等。（黃國峰攝）

▲魚菜共生池系統，簡單的說是開闢養魚水灌溉植物的生態系統，藉由魚類排出的廢水經硝化作用後由作物吸收，淨化水質後，再排至魚池循環使用。（黃國峰攝）

大里農會積極推廣食農教育，在瑞城國小透過實作，讓小朋友們對農業有更多的興趣，同時認識在地的特色農業，彰化清珍農產行董事長許永金，日前特別到校致贈全校師生牛蒡脆片，鼓勵全校師生的用心成果。

瑞城國小並在昇揚金屬股份有限公司、品業食品企業有限公司與學校家長會指導資助下，在校內開闢開心農場、魚菜共生水池、菜圃等，全校同學以班級為單位，輪流照顧菜圃，學習魚菜共生池系統、溫室菜園、傳統菜園等不同的栽培方式，讓只吃過蔬菜，卻不知道蔬菜怎麼種的都市學童，漸漸了解農夫的工作。

瑞城國小校長邱家麟指出，學校開闢了好幾塊菜圃，種植季節性的蔬菜，讓學生們體驗當農夫耕種的辛苦、收成的愉悅，所有的有機肥料、培養土都由大里農會提供，栽苗、種子等都由家長會幫忙提供，除了露天菜圃，品業食品也捐贈了溫室菜園、魚菜共生水池，讓小朋友體驗水耕蔬菜的種植。

邱家麟表示，過去曾擔任彰化文德國小校長時，與當時擔任家長會長的清珍農產行董事長許永金結為好友，知悉瑞城師生在食農教育的努力後，日前特別致贈全校師生1250人，每人一包牛蒡脆片，藉此鼓勵所有師生推行食農教育的用心成果，也同時推廣台灣在地農產品。

許永金表示，希望在防疫期間，讓所有師生都能以有機食材，強化自身免疫力，維護自我健康。另外許永金也致贈瑞城國小家長會，牛蒡茶與脆片禮品，感謝家長會對學校無私奉獻與支持，期盼傳達尊師重道的理念，讓所有師長能專心、用心、放心教學來教育孩童，培育國家未來的棟樑。