鐵道局中工處8日完成台南鐵路地下化最後1戶拆除作業，半拆屋交還屋主黃春香，黃女苦無樓梯可上到2、3、4樓點交，9日準備先建回廁所，驚聞璨樹強颱襲台，頭痛不已，聲援者回黃家幫忙整理家俱，打算陪伴黃女與鐵道局討論後續修繕，尋求立委研議修改相關法規，才會逐漸退場。

台南鐵路地下化經過9年抗爭，鐵道局8月20日強拆最後釘子戶黃家，8日完成半拆作業，打開圍籬，將屋交還黃春香。黃女相隔19天返家見到處殘壁爛瓦，頭痛不知如何善後，因為樓梯被拆，還無法上樓查看2、3、4樓的損害情況。

黃春香返家見到殘壁斷瓦，苦惱強颱入侵加重房屋損害。（程炳璋攝）

鐵道局恢復黃家水電，黃春香先接管1樓，打算先建簡易廁所使用，又傳來璨樹颱風即將侵台的消息，情緒飽受衝擊。黃家關注組的聲援學生9日下午再回現場，協助黃女整理家園，清點受損部分。

黃春香只能先清理屋內傢俱，再思考如何補強。（程炳璋攝）

黃家關注組代表李容渝表示，將先陪伴黃春香與鐵道局討論後續拆除造成的損害賠償問題，再逐步退居2線，重點是尋求支持的立委，研議修改法規，未來台灣還有很多鐵路地下化涉及拆遷民宅，政府對待半拆戶需有更完善的法令制度。

黃春香感嘆，鐵道局看到自己返家，只有假意出言安慰「事情過去了，要向前看」，聽在耳裡，卻像是酸言酸語，目前還需要逐步清查房屋受損部分，再與鐵道局談損害賠償。