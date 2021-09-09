旭然(4556)受惠半導體、電子等產業主要客戶備貨力道穩健增加，8月合併營收新台幣5,577萬元，創歷年同期新高，年成長38％，前8月合併營收達3.76億元，年成長10％。

旭然表示，8月營收成長，主要仍持續受惠台灣、美洲等地區主要客戶針對Filtrafine品牌過濾產品保持良好訂單需求，其中半導體、電子等產業客戶持續投入資本支出進行擴建新廠、增設產線等計畫，再加上越南新廠貢獻效益持續放大，新廠整體產能稼動率隨著主要客戶工業液體過濾訂單出貨、以及PP短纖材料接單需求增加而同步拉升，皆係帶動集團單月營收已連續四月刷新歷年同期新高佳績。

據專業研究機構集邦科技最新調查統計，第二季全球前十大晶圓代工產值達244.07億美元，更是自2019年第三季以來已連續8個季度創歷史新高，且觀察目前全球晶圓代工產能持續供不應求，加上車用晶片需求拉升將擴大產能排擠力道，將使得晶圓代工平均售價持續往上，預估第三季全球前十大晶圓代工產值季增更優於第二季表現，有助於創造旭然良好業務接單環境。

旭然指出，全球半導體產業產能供不應求情況，進一步帶動主要客戶積極加速投入擴建計畫，不僅挹注Filtrafine品牌應用於半導體相關液體過濾耗材汰換需求持續增加，隨著主要客戶新廠擴建同步帶動大型過濾設備下單力道，挹注目前集團整體接單表現仍優於去年同期，有助於創造整體營運良好動能。