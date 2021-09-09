投入撿骨行業27年，撿骨師吳安福撿超過5000具骨骸，剛入行時嚇壞一堆親友，他卻靠這行豐富了人生閱歷，養活妻小1家7口，現在投入的年輕人變多，他感嘆，這行是跟鬼打交道，做不好只有死人會知道，更該秉良心。

52歲吳安福年輕時貧困，原本從事黏紙屋維生，25歲時因為好奇，跟著岳父學撿骨，開啟撿骨人生，曾遇過很多光怪陸離的屍體，他都能以講故事般輕鬆帶過。

剛投入撿骨時，臺灣社會還很封閉，聽到他的職業都不跟他來往，連父親聽到吳男的行業都退避三舍，他要回老家時，吳父還要他先淨身再進屋。

吳男出於好奇加入撿骨行業，因此並不會害怕，但第1次要將手伸出去摸骨骸，仍有心驚膽戰的感覺，曾經在一處殯儀館內，將「盥洗室」當廁所，進入看見屍體擺在地上，才知道是清洗大體的房間，嚇到尿意全失。

撿過5000具骨骸，吳男遇見很多離奇靈異事件，南區四鯤鯓20多年前因為要建高雄港務局，需將當地亂葬崗遷葬，他挖下去卻發現其中1具身形魁梧的骨骸沒穿衣服，雙手摀臉，土壤砂質還有油脂，推測應埋不久，直覺是生前遭人活埋的骨骸，但當下直接處理掉，並未張揚。

他曾在處理1座小墳時，以為只有一兩具，一開挖墳下竟埋了18具骨骸，令人咋舌。

撿拾骨骸容易，撿拾「蔭屍」（還有腐爛肉身）就很頭痛，吳福安表示，需要再用刀割下皮肉，或者使用王水去除肉塊，再撿起，也會放回去墓地，再等1、2年回來撿。

撿骨前要先打掉墓碑，吳安福稱全臺最難打的墓碑就是臺南市安平區的墳墓，當地有習俗用石灰、糯米漿、蚵殼、黑糖做成很厚重的碑石，需要特殊器具才能打碎。

吳安福表示，現在很多年輕撿骨師不懂禁忌，也有黑心業者將劣質冥紙高價賣給民眾，撿骨師行業是跟鬼打交道，做不好，出錢的案主也不懂，但鬼會知道，他都會一邊做，一邊向案家解釋原因，秉持良心辦事。