20年的反恐戰爭結束，美國有因此而安全嗎? 根據美國廣播公司新聞(ABC news)與華盛頓郵報(Washington Post)的一項新民意調查，只有 49% 的美國人認為，美國比2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊之前更安全，低於10年前調查的64%；相反的，41% 的美國人認為，如今的美國仍然不那麼安全，這反映了新的黨派分歧，和美軍從阿富汗的動盪撤出可能的後續發展。

這項民意調查中，多數(86%)人都同意，911事件對美國產生了持久影響；46%的人認為美國因此變得更糟；只有33%的人相信情況在未來會好轉。這個結果顯示大眾對未來感到悲觀，在 2002年春季的類似調查，有6成的人認為911只是美國短暫的波動，之後就可以恢復安穩生活。

考慮到國際事態發展和美國的黨派政治，多年來人們對國家安全與恐怖主義的看法也發生了急劇變化。「對美國有信心」在 2003 年和 2004 年達到頂峰，然後到2005年倫敦交通爆炸事件(發生於2005年7月7日早上，倫敦公車站發生至少7次爆炸案，共造成56人死亡)後急劇下降，小布希政府期間共和黨傾向者對美國的信心特別高，2年後歐巴馬上台，共和黨傾向者對美國的信心立即暴跌，但是在2011年有回升，因為賓拉登被海豹突擊隊成功擊殺。

10年後的現在，美國人對國家的信心又再次下滑，這源於多種因素，但是阿富汗政局的垮台絕對是重中之重，這引起民眾對拜登政府的不滿。

具體分析，共和黨傾向者認為，美國現在比911之前更安全的只有41%，與10年前降低28 個百分點，而共和黨傾向者選擇支持民主黨政府，有57%人的認現在比911之前安全，但也比10年前略降 9 個百分點。至於沒有明確黨派傾向的獨立人士，52%的人認為較911之前安全，但也下降了12個百分點 。

911後的美國，倒底是好還是壞？這個問題的黨派分歧反而縮小了。31%的共和黨人、 36%民主黨人覺得有好轉；而43%的共和黨、 49%民主黨人認為美國變糟糕了。