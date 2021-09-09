國立暨南國際大學經教育部核定為「大專校院學生雙語化學習計畫」普及提升學校；暨大校長武東星指出，在雙語化課程的良好基礎下，將願景設定為厚植學生英語能力、強化教師EMI教學能量，邁向國際化大學。

暨大語文教學研究中心主任羅麗蓓表示，目前暨大可以進行全英語授課的教師，占全體專任教師約35.16％；具海外移動經驗、國際知能及英文及外文能力比例達50％；加上全英文課程獎勵機制、全英教學教師專業社群，及已落實的國際頂尖大學海外EMI教師培訓計畫，顯示暨大在教學面已具備雙語化課程的量能及潛力。

武東星表示，因應政府南向政策，暨大成立東南亞語言教育中心，並擁有逾20年的東南亞教學與研究系統，積極投入緬甸、印尼、泰國、越南等東南亞語言培訓，全方位培養台灣的東南亞語言教育專業人才。

因應雙語化政策，暨大調整語言中心空間，將圖書館2樓改造成全新的語言中心與學習教室，打造全英語空間，提高暨大學生的英語技能和國際競爭力，同時培育與吸引EMI師資，強化國際化大學內涵。

外文系教授許麗珠表示，外語教師積極參與教師專業社群，戮力創新改革全校英文課程規畫，鼓勵並引導學生利用應用VR和AR等科技，輔助外語學習。

暨大學生李宜璇表示，選課時發現學校開設愈來愈多的全英語授課課程，而在雙語化學習計畫中，學校從師資、學生、行政、甚至是空間，全面推動EMI課程，建立校園雙語環境，啟動沉浸式學習的金鑰。