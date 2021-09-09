疫情時代，外出回家後的衣物清潔程序更顯重要，而近年洗衣機功能已經越來越多元化之餘，更壞來越智慧，像LG今（9日）就推出了全新「LG WashTower AI智控洗乾衣機」，針對消費者近年開始習慣洗衣機與乾衣機堆疊的需求而打造，更結合了各種智慧洗衣功能，另外三星也推出了全新「AI衣管家」系列滾筒洗衣機，主打全新的「AI Control智慧控制面板」，使用起來更直覺方便。

全新的LG WashTower AI智控洗乾衣機，共冰瓷白、尊爵黑 2色，定價10萬9000元。（LG提供）

LG全新的WashTower AI智控洗乾衣機，以一體成型的方式打造出上層的16公斤Heat Pump除溼式乾衣機，以及下層的19公斤蒸氣滾筒洗衣機大容量組合，為業界最大的洗乾一體機型，但寬度僅70cm，更能貼合台灣小家庭的空間，中間搭配了全觸控中央控制面板，一次整合洗、乾衣物的控制介面即可簡單操作，而且還有搭載AIDD智慧洗滌功能，可自動偵測衣物重量及材質，訴冷有效減少衣物10%受損，加上內建Smart Pairing智慧行程配對，自動選擇最合適乾衣行程。

三星的「AI衣管家」滾筒洗衣機，搭載全新的「AI Control智慧控制面板」，以旋鈕配上觸控面板的操作介面，使用起來更簡單直覺。（三星提供）

三星的「AI衣管家」滾筒洗衣機，共冰原白、曜石黑 2色，定價3萬4900元起。（三星提供）

而三星的「AI衣管家」滾筒洗衣機也是最近備受矚目的商品之一，其結合了先進的AIoT智慧聯網、強力洗淨等創新功能，以品牌的AI技術全面提升洗淨能力，搭配了全新的「AI Control智慧控制面板」，以旋鈕配上觸控面板的操作介面，使用起來更簡單直覺，同時更首創獲得Intertek及英國抗敏協會認證（BAF）的「Hygiene Steam蒸氣除菌」及「嬰兒衣物」洗程，訴求有效去除衣物上的髒污及細菌，以高溫去除99.9%的細菌，10月31日前更享買就送ITFIT無線充電紫外線殺菌盒，或韓國Neoflam鑄造鴛鴦鍋活動。