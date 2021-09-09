14歲蔡小弟因長期下背痠痛及右下肢輻射痛，影響校園生活，至台中榮總檢查確診為「嚴重腰椎滑脫」屬脊椎滑脫分型中的第4型，經院方建議採創新「前位槓桿式矯正法」治療，並透過「3D導航雷納生機器手臂」的輔助，達到脊椎復位效果，提升生活品質。

台中榮總副院長李政鴻指出，腰椎滑脫常見於腰椎椎體上下節產生前後位移，導致脊椎不穩定，病患常會出現下背痠痛無力，嚴重者甚至會壓迫到神經，產生單側或雙側的下肢輻射痛，脊椎滑脫分型中的第4型，接近完全錯位，導致患者活動受限。

李政鴻說，嚴重滑脫的患者，以往傳統手術須施行脊椎後方的切骨減壓手術，再配合長節段的鋼釘固定方能達到脊椎復位的效果，但其手術難度及風險高，常面對術中大量失血及神經損傷可能，及術後長節植入器鬆脫的問題。

李政鴻表示，「前位槓桿式矯正法」，由腹部的微創傷口進行脊椎滑脫的治療，利用槓桿式復位法復位，即使是嚴重的脊椎滑脫也可矯正，僅需1節的鋼釘固定，大幅減少手術的出血量，避免長節段鋼釘固定，讓脊椎活動度減少的後遺症。

李政鴻說，脊椎滑脫不只發生在年輕人身上，常見於中老年人的退化性滑脫，建議平常要做好脊椎保健，加強核心肌群的訓練。工作方面，盡量避免長期彎腰搬負重物，若有需求，建議先蹲下用環抱的方式搬負，減少腰椎的壓力。另勿輕易聽信偏方，若有出現麻痛痠等下肢或腰部症狀，立即就醫。