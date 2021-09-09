韓國人氣男子樂團N.Flying由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成5人組成，有別於唱跳男團，會音樂創作又有優秀演唱實力，讓他們在日韓都有死忠粉絲；近期韓國疫情延燒，陸續有藝人確診，3日N.Flying爆出3人染疫，隔天又加一，今（9）日所屬經紀公司FNC再發聲明，最後一名成員也不幸確診。

近期日韓新冠肺炎疫情嚴峻，接連爆出有藝人染疫消息，韓國FNC娛樂旗下人氣樂團N.Flying在3日傳出隊長李承協、主唱柳會勝和貝斯手徐東成確診，隔日鼓手金宰鉉也確定染上新冠；今日FNC娛樂突然發布聲明，N.Flying最後一名成員吉他手車勛也沒逃過，樂團5人不幸全員確診。

N.Flying並非唯一染疫的男團，不少偶像團體都有團員陸續確診消息，消息曝光後，有網友注意到會有全團確診的狀況其實不意外，因為韓國偶像團體大多需要長時間在一起工作，還有住在同一間宿舍，所以只要有一個確診，就很容易出現下一個。

N.Flying全員確診後，該公司的藝人和有接觸的相關工作人員都已接受採檢，及取消預定行程自主隔離；男神級偶像鄭容和和李洪基是N.Flying的師兄，許多粉絲都相當擔心是否會影響到他們，所幸目前尚未傳出染疫消息。

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