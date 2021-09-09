（銀行局副局長林志吉。圖／視訊截圖）

為力拼「打造數位化金融環境3.0」計畫，金管會針對攸關逾300萬戶的「第三類數位存款帳戶」作鬆綁。銀行局副局長林志吉9日指出，數位帳戶中的第三類數位存款帳戶客戶數最多，但考量原本貸款流程「卡卡」，金管會決定鬆綁該類帳戶客戶申辦個人貸款兩大相關機制，讓民眾在身份驗證上更便捷、且銀行可直接撥款給商家。

林志吉指出，數位存款帳戶依身分驗證方式不同有分為三類，截至2021年6月底，總計已有832萬戶，其中「第三類帳戶」（開戶時採用他行存款或信用卡、或自行信用卡核驗身分）的開戶數最多高達333.5萬戶（第一類207萬、第二類291萬），是店家、消費者線上交易最喜歡的一類，因此為更進一步深化數位金融服務，金管會已參考國外案例、銀行業者及銀行公會的建議，做兩大貸款功能放寬。

林志吉指出，第一項放寬是放寬身份認證。過去第三類數位存款帳戶客戶在線上申辦個人貸款時，若是採用視訊會議辦理簽約對保者，限將款項撥入「本人實體帳戶」，如採用「硬體憑證簽章」的才能進一步撥入本人數位存款帳戶。

本次則放寬採用包含生物特徵之「兩項以上技術」搭配「知識詢問」，銀行就能撥款至本人存款帳戶（包括數位存款帳戶），並視貸款金額大小、貸款撥入帳戶為實體或數位帳戶等風險評估因素，決定是否納入強化控管措施。

所謂兩項以上技術像是客戶與銀行約定的密碼、銀行發的金融卡或是設定過後的行動裝置、或是生物辨識特徵如：指紋、簽名，三項取二項驗證即可。

第二項鬆綁是「符合特定目的用途，放寬貸款款項可直接撥付他人」林志吉指出，原本線上貸款款項應撥入本人存款帳戶，以確保銀行債權，本次放寬讓第三類數位存款帳戶客戶在線上購物貸款時，銀行可直接撥付款項給廠商。

林志吉進一步說明，只要經銀行確認資金使用於特定目的用途，且確認借款人同意貸款款項直接撥入第三方公司的實體帳戶者，其簽約對保採用包含生物特徵之「兩項以上技術」搭配「硬體憑證簽章」的安全設計，得將貸款款項撥入他行第三方公司之實體帳戶。

不過，林志吉指出，第三類數位存款帳戶有低風險交易限額，每日轉帳限額是「每次1萬元、每日不超過3萬，每月不超過5萬」，若是未來銀行直接付給賣家，是貸款而非轉帳，則不受限制，但銀行要取得買家同意。

金管會已請銀行公會將上開放寬機制先行轉知會員銀行辦理，後續將納入相關資安自律規範修正。金管會表示，為因應銀行數位化服務之發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，將在風險可控管、消費者權益受保障之前提下，持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務。