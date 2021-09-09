人與人相處時，想要找到一拍即合的朋友，並不容易，總要經過長時間的接觸，才能知道對方是否適合自己，有趣的是，有些人會因互補的個性而成為朋友，有的則是因類似的價值觀，《靈匣網》近日分享5個為彼此貴人的生肖組合，一旦他們成為朋友，就能為對方帶來正面影響，甚至讓人生越走越順。

1.生肖豬＆生肖羊

生肖豬心胸寬廣，個性隨遇而安，凡事都看得很開，反觀生肖羊較為敏感，容易產生消極情緒，他們能從生肖豬身上獲得安慰，而生肖羊細心又踏實的個性，則能讓生肖豬在相處過程中，變得更加勤快，因此他們為彼此的貴人，屬於相互扶持並達到成就的類型。

2.生肖虎＆生肖鼠

生肖虎對任何事都充滿幹勁、野心勃勃，做事非常有魄力，能夠激勵生肖鼠更有自信，讓他們擁有積極向上的動力，而生肖鼠非常機靈，做事應變能力強，有時生肖虎個性太衝，就容易得罪別人，懂得待人接物的生肖鼠就能幫生肖虎處理，讓工作上更順暢，二人個性差異大，屬於互補的類型，能夠截長補短。

3.生肖蛇＆生肖馬

生肖蛇與生肖馬的自我要求都很高，他們只要有目標，就會一步步去實踐，非常有行動力，他們為彼此的貴人，有互相協助的作用，成為朋友後，會給對方帶來正向的變化，屬於遇強則強的類型，他們能夠攜手創造無限可能，讓生活與工作越來越旺。

4.生肖雞＆生肖牛

生肖雞個性熱情又活潑，且才華洋溢，在群眾裡經常是焦點，而個性沉穩冷靜的生肖牛，做事較為低調、腳踏實地，擁有驚人的耐力，他們成為朋友後，個性會相互影響，生肖雞的樂觀積極可帶動生肖牛的情緒，生肖牛的沉著理性的個性，能讓生肖雞學會沉住脾氣。

5.生肖狗＆生肖猴

生肖狗和生肖猴相互欣賞，二人非常有默契，生肖狗待人忠誠可靠，且樂於付出，是生肖猴得力的夥伴，而生肖猴智商與情商都很高，個性幽默風趣、樂觀向上，經常會鼓勵生肖狗，讓他做事更有幹勁，生肖狗和生肖猴會為對方加油打氣，就算遇到挫折，也能夠一起突破、進步。